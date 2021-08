extreemweer: recordtemperatuur in IJsland

Een warme zuidelijke stroming, opklaringen in het wolkendek, en het uitblijven van een zeebries lieten de temperatuur eergisteren oplopen tot 29,4 °C in Hallormsstaður. Een nieuw record voor de maand augustus. Het vorige record was van 11 augustus 2004 geleden en bedroeg 29,2 °C. Het is ook de hoogste temperatuur die in het land is gemeten sinds de hittegolf van juli 2008. Het record van de hoogste temperatuur ooit in IJsland uit 1939, het werd toen 30,5 °C, werd echter niet verbroken.



Het was de delicate samenwerking tussen een lage- en hogedrukgebied die de haast tropische temperaturen op de eilandstaat mogelijk maakte. Samen schepten ze warme lucht op in het zuiden om deze vervolgens tot ver naar het noorden te vervoeren. Het resultaat was temperaturen die de IJslanders niet gewoon zijn, ook niet in de zomerperiode.