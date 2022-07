Europese hittekaart kleurt donkerrood: tot 46 graden in Spanje en hitte trekt richting het centrum van Europa

Het wordt bloedheet in onze contreien vanaf volgende week. Temperaturen van wel 45 graden zullen naar verwachting niet geregistreerd worden in ons land, zo temperde VTM-weerman Frank Duboccage alvast de (bange) verwachtingen. Maar in Spanje en Portugal worden wél zulke temperaturen gemeten. En het wordt er alleen maar warmer. Een overzicht.

Spanje

Het is bloedheet in Spanje, en dat is het overigens al een tijdje. Momenteel worden er temperaturen van 43 graden gemeten, maar deze lopen de komende dagen wellicht nog op tot zelfs 46 graden. Het heteluchtfront vanuit Noord-Afrika zadelt het land alvast op met de tweede hittegolf van het jaar en deze kan nog een tiental dagen aanhouden. “Het wordt een van de drie langste hittegolven in Spanje sinds 1975", stelt Aemet-woordvoerder Rubén del Campo aan het Franse persagentschap AFP. Hij wijst erop dat de hittegolf “vrij uitzonderlijk” is, maar dat de klimaatopwarming meer frequente en intense hittegolven met zich meebrengt. “Het aantal hittegolven is de voorbije twaalf jaar verdubbeld in het land”, klinkt het.

De warme temperaturen zijn helaas niet het enige waar de Spanjaarden mee moeten afrekenen. In sommige delen van het land is het naarstig zoeken naar een plekje in de schaduw, in andere regio’s is het vluchten voor de bosbranden. Zo zijn er bosbranden in La Rioja (in het noorden van Spanje) en in El Ronquillo (vlakbij Sevilla), daar moesten een 100-tal mensen reeds geëvacueerd worden.

Portugal

Ook in Portugal is het warm. Momenteel is er nog geen sprake van een hittegolf, maar die zit er naar verwachting wel aan te komen. “De komende dagen zal het warm tot zeer warm worden”, zo voorspelt de Portugese weervrouw Patricia Gomes. “Deze hitte kan tot wel negen dagen aanhouden.” Vanaf morgen worden er in de regio rond Lissabon wellicht al temperaturen tot 45 graden geregistreerd.

Ook in Portugal staan er bossen in brand. Er zijn al zeker 3.000 brandweerlieden in de weer om deze te blussen.

Frankrijk

Frankrijk kreeg in juni voor de eerste keer dit jaar te maken met een hittegolf. Die heeft reeds hitterecords gebroken, maar ook de komende dagen beloven de temperaturen de hoogte in te schieten. Vooral in het zuidwesten van Frankrijk wordt het puffen en zweten met temperaturen tot 40 graden in onder meer Bordeaux. Volgens het Franse weerstation Météo France zullen de warme temperaturen zeker tien dagen aanhouden. In het noorden van het land is het een tikkeltje koeler met een gemiddelde temperatuur van 30 tot 34 graden.

Jean-Yves Choplin, een weerman bij Météo France, waarschuwt eveneens voor bosbranden: “We moeten uiterst waakzaam zijn. Er wordt aan vrijwel alle voorwaarden voldaan om een bosbrand te laten uitbreken. Enkel de wind ontbreekt.” Het gebrek aan wind zal het evenwel nog warmer doen aanvoelen.

In Frankrijk zijn trouwens al enkele bosbranden uitgebroken, vooral in het zuiden van het land.

Italië

In Italië is in Rome nog maar pas een recordtemperatuur van 40,6 graden gemeten en er wordt alweer een nieuwe hittegolf voorspeld. Ook in het land van de pasta en de wijn zal het vermoedelijk tien dagen lang ongewoon warm zijn. De voorspelde hittegolf zal wellicht de warmste van 2022 worden en deze hittegolf gaat gepaard met de ergste droogte in wel 70 jaar.

Vooral in het westen van het land wordt het vanaf morgen al warm met temperaturen tot wel 35 graden. Het kwik klimt op enkele dagen tijd razendsnel omhoog waardoor er vrijdag reeds temperaturen van 38 tot 39 graden worden voorspeld in onder meer Toscane en Milaan. Zondag wordt het nog een beetje warmer, tot wel 40 graden.

Wat moet ik doen als er een bosbrand bij mij in de buurt is? - Volg de aanwijzingen van de (lokale) autoriteiten. - Loop altijd haaks op de richting waarin de brand zich verspreidt. Je kan aan de richting van de rook zien in welke richting het vuur zich zal voortbewegen. Hoe kan ik de situatie goed opvolgen? - Houd meerdere keren per dag het (lokale) nieuws in de gaten. - Op Google Maps is een vuuricoontje te zien bij gebieden waar branden heersten. Klik op dit icoontje om onder andere updates en veiligheidsinformatie te weten te komen. Als je route door een gebied gaat waar een brand woedt, ontvang je sowieso een waarschuwing.

Benelux

Vanaf zondag bereikt de hitte vervolgens ook onze contreien. Op de weerkaarten van Noodweerbenelux is te zien hoe de temperaturen vanaf zaterdag weer de hoogte ingaan. Vermoedelijk zal ook ons land afrekenen met een hittegolf, waarbij het minstens vijf dagen warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen minstens 30 graden.