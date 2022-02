Ernstigste droogteperiode in zuidwesten VS in 1.200 jaar

Wisselval­lig weer met zachte temperatu­ren op het menu

Vandaag/dinsdag is er in de oostelijke landhelft eerst veel bewolking met nog enkele buitjes, terwijl het westen van het land brede opklaringen kent. In de loop van de dag bereiken de opklaringen eerst ook het oosten van het land, maar in de namiddag schuift een actieve regenzone vanaf het westen over het land. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen, zegt het KMI.

6:51