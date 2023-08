“Ergste natuurbrandseizoen ooit” leidt tot noodtoestand in Canadese provincie Brits-Columbia

Als gevolg van de hevige bosbranden die Canada al weken teisteren, is in de provincie Brits-Columbia, in het westen van het land, de noodtoestand uitgeroepen. Dat zeggen de premier van Brits-Columbia, David Eby, en de minister van Noodgevallen en Klimaatbereidheid, Bowinn Ma, vrijdagavond (lokale tijd) in een verklaring.

In de omgeving van het stadje West Kelowna en het door toeristen zeer geliefde Lake Okanagan werden verschillende huizen al verwoest door het vuur. In West Kelowna wonen 36.000 mensen: daar werd de noodtoestand al eerder uitgeroepen. Ook de stad Kelowna, waar 150.000 mensen wonen, werd getroffen door de branden: daar werd de noodtoestand eveneens uitgeroepen. In de volledige provincie werd al aan 15.000 mensen gevraagd hun huizen te verlaten. Voor 20.000 anderen gold een evacuatiewaarschuwing.

Volledig scherm Vanwege de slechte luchtkwaliteit dragen inwoners van Kelowna mondmaskers. (17/08/23) © AP

“Dit jaar worden we geconfronteerd met het ergste natuurbrandseizoen ooit in Brits-Columbia”, klinkt het in de verklaring. “Er zijn meerdere branden in de provincie die gemeenschappen bedreigen. Duizenden mensen hebben een evacuatiebevel gekregen, tienduizenden anderen zijn gewaarschuwd voor evacuatie.”

Canada kampt sinds maanden met bosbranden in verschillende delen van het land. Al 13,7 miljoen hectare is verwoest en er vielen tot nu toe vier doden, aldus het Franse persbureau 'AFP'. Experten waarschuwen dat de klimaatverandering de komende jaren zal zorgen voor frequentere en meer verwoestende branden. In de prairieprovincies in het westen van Canada is de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de twintigste eeuw met 1,9 graden Celsius gestegen, volgens het ministerie van Milieu en Klimaatverandering.

Volledig scherm Een satellietbeeld - waarvan de kleuren zijn bewerkt - laat de brand bij Kelowna zien. (17/08/23) © via REUTERS

Franse brandweer helpt met blussen branden in Quebec

Ook in de provincie Quebec woeden maar liefst 125 bosbranden en werden al 13.000 mensen zijn geëvacueerd uit steden in het noorden van de Franstalige provincie.

De autoriteiten van de Canadese provincie Quebec zeggen dat van de 1.200 brandweerlieden die de natuurbranden in de provincie bestrijden, er meer dan honderd uit Frankrijk zijn overgekomen.

Quebec is een bosrijke provincie waar 8,5 miljoen mensen wonen op een oppervlak groter dan Duitsland, Frankrijk en Spanje bij elkaar.

Behalve op hulp van buitenaf hoopt de provincie ook op regen.

“Er is wat regen voorspeld. Het risico bestaat dat de situatie de komende dagen kritiek blijft. Maar de komst van de Franse brandweerlieden gaat echt helpen”, zei de minister van Bosbouw vrijdag tegen journalisten.

