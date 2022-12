Er komt een ijskoude nacht aan: tot -12 graden in de Ardennen

weernieuwsHet wordt komende nacht ijskoud, met temperaturen tot -12 graden of zelfs nog lager in de Ardennen. Vrijdag begint de dag zeer koud met opklaringen in het westen en in Belgisch Lotharingen. Elders is er veel bewolking met nevel en eventueel wat vlokjes sneeuw. Verder is het uitkijken voor gladheid door rijm- of ijsplekken.

Vanavond en vannacht zijn er eerst op de meeste plaatsen nog brede opklaringen. Vanaf de kust trekt bewolking het land in met vooral in het westen en het noordwesten buien die voor gladheid kunnen zorgen, hetzij door directe ijzelvorming, hetzij door aanvriezende natte weggedeelten later in de nacht. Verder landinwaarts kan er zich aanvriezende nevel of mist vormen en is het uitkijken voor rijmplekken. Het wordt opnieuw flink koud met temperaturen die in de loop van de nacht zakken tussen 0 graden aan zee en lokaal -12 graden of nog lager in de Ardennen. De wind is in het binnenland zwak uit veranderlijke richtingen, maar aan de kust staat er een matige of tijdelijke vrij krachtige wind uit noordwest, ruimend naar noordnoordoost.

Vrijdag begint de dag zeer koud met opklaringen in het westen en in Belgisch Lotharingen. Elders is er veel bewolking met nevel en eventueel wat vlokjes sneeuw. Verder is het uitkijken voor gladheid door rijm- of ijsplekken. Later overdag zou in het centrum van het land de zon er moeten doorkomen, in het oosten blijft het op vele plaatsen bewolkt met mogelijk wat lichte sneeuwval. De maxima liggen tussen 3 à 4 graden vlak aan zee en -2 graden in de Hoge Venen. De wind is overwegend zwak uit veranderlijke of noordelijke richtingen.

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het droog en vormt er zich geleidelijk aanvriezende nevel of mist. Er worden opnieuw rijmplekken gevormd. Het wordt andermaal zeer koud met minima van -4 tot -11 graden, lokaal in de Ardennen nog wat kouder. De zwakke veranderlijke wind neigt in de loop van nacht naar zuid tot zuidoost.

Het weekend wordt wisselvallig, voorspelt het KMI. Zaterdag blijft het droog met in de voormiddag over het oostelijke landsdeel kans op wat lage wolken en lokale aanvriezende mist. Daarna is het zonnig. Ondanks de zon klimt het kwik op de meeste plaatsen maar amper boven het vriespunt.

Zondag trekt een storing vanaf het westen over het land en wordt het, na een stevige vriesnacht, al zwaarbewolkt tot betrokken gevolgd door regen. De eerste neerslag kan winters zijn en lokaal, vooral in de Ardennen, bevriezen. Op het einde van de dag liggen de temperaturen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 3 graden in Laag-België. In de nacht naar maandag lopen de temperaturen verder op en kan er lokaal nog veel regen vallen.

