Enkele bewolkte dagen met kans op onweersbui in het vooruitzicht en temperaturen tot 22 graden

De zon krijgen we de komende dagen niet veel te zien. Het is overwegend bewolkt met temperaturen tot 22 graden. Er is kans op onweerachtige buien. Dit weer zet zich ook in het weekend door.

Vandaag neemt de kans op regen in de loop van de ochtend af ten noorden van Samber en Maas. Nadien wordt het droog in de meeste streken, al kan er in het uiterste oosten en zuidoosten van het land nog een onweerachtige bui vallen. Het blijft vrij bewolkt, ook al kunnen er in de loop van de namiddag enkele opklaringen ontstaan in het zuidoosten en aan de kust. De maxima liggen tussen 15 of 16 graden aan zee en 21 graden in Belgisch Lotharingen, meldt het KMI.

's Avonds verschijnen er in vele streken steeds meer opklaringen. Tijdens de tweede helft of op het einde van de nacht kan er soms lage bewolking of nevel gevormd worden, met minima die schommelen tussen 8 en 13 graden.

Donderdag is het vaak bewolkt, maar in de namiddag ontwikkelen er opklaringen in het westen en het noordwesten van het land. Aan zee wordt het zelfs zonnig. In het zuidoosten is het onstabieler met soms buien, eventueel vergezeld van onweer. Elders is het overwegend droog, bij maxima van 16 tot 22 graden.

Vrijdagochtend zijn er enkele brede opklaringen mogelijk in het oosten van het land. Nadien neemt de bewolking toe vanaf de kust met kans op wat regen bij tussenpauzen in het westen en het noordwesten. Elders is het overwegend droog, bij maxima van 18 graden aan zee tot 21 graden in de Kempen.

Het weekend wordt wisselend tot zwaarbewolkt, met vooral op zondag in veel streken kans op onweerachtige buien.