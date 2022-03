En plots toch weer mogelijk lokale winterse buien

Er kan vanochtend nog wat sneeuw vallen in de Hoge Ardennen en die kan eventjes blijven liggen. Elders verwachten we eerst enkele lokale - mogelijk winterse - buien. In de loop van de dag blijft het gedeeltelijk bewolkt maar neemt de kans op buien geleidelijk aan af, behalve in het noorden en het oosten. We halen maxima van 6 tot 11 graden, meldt het KMI. De zwakke tot matige oostenwind wordt later zuidwestelijk of veranderlijk.