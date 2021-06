Eindelijk! We gaan een zomerse week tegemoet en volgende week wordt het zelfs nog warmer

HET WEEREindelijk zon! We gaan een zomerse week tegemoet met heerlijke temperaturen. Ook vandaag wordt het in vele streken zonnig. In de loop van de dag verschijnen er stapelwolken, vooral dan over het oosten en het zuidoosten, maar het blijft overal droog. Het kwik schommelt de rest van de week zo rond de 25 graden. Volgende week wordt nog beter met temperaturen tot 28 en misschien zelfs 30 graden.

Aan zee is het vandaag de hele dag zonnig. We halen maxima van 18 tot 19 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen en tot 23 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot soms matig uit noordnoordoost, meldt het KMI.

Vanavond en volgende nacht wordt het helder tot lichtbewolkt. Over het zuidoosten is er kans op meer wolkenvelden, maar het blijft er wellicht droog. Het kwik daalt naar waarden tussen 8 en 13 graden. De zwakke wind waait eerst uit het noorden en later uit veranderlijke richtingen.

Quote Vanaf woensdag gaan we de zomerse toer op met iedere dag temperatu­ren van ongeveer 25 graden. VTM-weerman Frank Duboccage

Ook morgen starten we zonnig. “In de loop van de dag ontstaan er dan wel weer een paar onschuldige stapelwolken”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage bij HLN Live. Alleen in het zuidoosten van het land is er kans op een bui. Elders in het land blijft het droog bij maxima tot 24 graden.

Vanaf woensdag gaan we echt de zomerse toer op met iedere dag temperaturen rond ongeveer 25 graden, vervolgt Duboccage. Tot het einde van de week blijft het droog en zonnig, met af en toe wel wat wolkenvelden. Ook donderdag halen we die temperaturen.

Vrijdag verwachten we nog steeds brede opklaringen, maar wordt het iets onstabieler met mogelijk een paar stapelwolken. Het is vrij warm bij maxima van 20 tot 28 graden.

Ook volgend weekend krijgen we prachtig weer met veel zon, aldus nog de weerman. Zaterdag en zondag klimt het kwik opnieuw tot rond de 25 graden.

“Weermodellen laten dit hogedrukgebied zeker tot en met volgend weekend stevig in het zadel zitten. Daarom halen we regionaal op meerdere plaatsen 25 graden of meer”, zegt ook Nicolas Roose van de weerdienst NoodweerBenelux.

Volledig scherm We halen deze week maxima tot 25 graden op meerdere dagen. © NoodweerBenelux

Hittegolf op komst?

Volgende week steekt het kwik nog een tandje bij en wordt het mogelijk tegen de 30 graden, zo voorspellen de weerkaarten van het KMI.

Amerikaanse en Europese weermodellen zinspelen op een hogedrukgebied in de directe omgeving van de Benelux, waardoor het stelselmatig warmer wordt, bevestigt NoodweerBenelux. “Zeker wanneer de luchtstroming draait naar het zuiden warmt het onmiddellijk fors op in onze omgeving. Het is niet uitgesloten dat we dan regionaal of zelfs landelijk de criteria van een hittegolf bereiken.”

Hoge UV-index

Ondanks het uitblijven van tropische temperaturen deze week waarschuwt NoodweerBenelux ten slotte nog voor een hoge UV index. De zon is deze maand al heel krachtig en kan gevoelige huid in minder dan 15 minuten doen verbranden. “Voldoende smeren en beschermende kledij dragen is geen overbodige luxe”, zegt Roose.