Eindelijk: “Groeiende kansen op temperaturen tussen 20 en 25°C met geregeld zon”

WEERBE­RICHT. KMI waarschuwt met ‘code geel’ voor mist: “Hou voldoende afstand”

Vandaag is het eerst grijs en nevelig met soms wat gemiezer. Tijdens de nacht is er in veel regio’s nevel en mist gevormd. Op sommige plaatsen is daardoor het zicht beperkt tot minder dan 500 meter. In bijna heel het land geldt tot 11 uur een waarschuwing met ‘code geel’ voor nevel en mist. “Hou voldoende afstand met de wagen en pas uw snelheid aan”, klinkt het.