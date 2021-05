Eindelijk beter weer op komst: temperatuur stijgt richting 20 graden

WeernieuwsDonderdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af met ‘s ochtends in Hoog-België veel lage wolken en kans op enkele mistbanken. In de namiddag vallen er lokaal nog enkele buien, vooral dan ten zuiden van Samber en Maas. In vele streken blijft het echter droog. Aan zee wordt het vaak zonnig. De maxima liggen tussen 12 en 18 graden bij een meestal matige wind die ruimt van west naar noordwest. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond worden de opklaringen plaatselijk al breed, maar kan er aanvankelijk nog een bui vallen in de Ardennen. Donderdagnacht blijft het droog met eerst brede opklaringen en later in meerdere streken vorming van lokale mistbanken of lage wolken. De minima schommelen van 2 tot 7 graden. De overwegend zwakke wind draait van noordelijke naar oostelijke richtingen.

Vrijdag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, rustig en vrij mooi met opklaringen en wolkenvelden. De temperaturen stijgen naar 14 graden op de Ardense hoogten, 16 of 17 graden aan zee en 19 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak en veranderlijk, later wordt hij soms matig uit noordoost.

Ook zaterdag verwachten we opklaringen en wolkenvelden. Een lokaal buitje is niet uitgesloten. We halen maxima tussen 15 en 17 graden in de Ardennen en aan zee, en van 18 tot 20 graden in de andere streken. De wind waait zwak tot matig uit oost tot noordoost, aan zee meestal matig uit noordoost.

Zondag verwachten we vaak zon en af en toe wolkenvelden, vooral dan over het zuiden van het land. De maxima liggen tussen 16 graden aan zee en in de Hoge Ardennen, en 20 of 21 graden in de meeste andere streken. De wind waait matig uit oost tot noordoost.