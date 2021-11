Eerste winterprik op weg naar ons land: kans op winterse neerslag in weekend

Zonnige dinsdag, bewolking in het westen van het land

Vandaag wordt het zwaarbewolkt in het westen van het land, maar elders zal het overwegend zonnig zijn. Wel kan er hier en daar eerst wat mist of lage bewolking hangen. Plaatselijk kan het aanvankelijk nog glad zijn ten zuiden van Samber en Maas. De maxima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het centrum, voorspelt het KMI.

9 november