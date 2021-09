Eerste schooldag wordt overwegend droog, kwik klimt komende dagen naar zomerse 26 graden

Zomer goed op weg om het natste seizoen ooit te worden, maar er is hoop: “Niets sluit uit dat we in september nog een paar mooie dagen krijgen”

23 augustus Nog 5,5 liter regen erbij én deze natste zomer ooit wordt zelfs het natste seizoen ooit, nog natter dan de natste herfst van 1974. “Met de 406,1 liter regen per vierkante meter die de voorbije zomermaanden al door het KMI in Ukkel werd opgevangen, komen we zeer dicht in de buurt van de 411,6 liter die van de herfst in 1974 de allernatste ooit maakte”, knikt weerman Frank Deboosere. Al blijft die voorzichtig optimistisch: “Best mogelijk dat we in september nog enkele mooie dagen tot 25°C meemaken.”