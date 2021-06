Eerste onweders breken los: check hier waar de felste buien worden voorspeld

UPDATE Wisselval­lig weekend op komst: buien op zaterdag, tot 25 graden in de Kempen

25 juni Deze namiddag is het vaak bewolkt en kan er wat regen of enkele buien vallen, vooral over de westelijke landshelft. In het zuidoosten van het land zijn er opklaringen en is het droog. De maxima gaan van 17 graden aan zee en 21 tot 22 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal matig uit zuidwest, meldt het KMI.