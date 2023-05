Eerste échte lentedag wordt zelfs zomerdag, maar dat was het dan? Geen mooi weer meer verwacht komende dagen

Wat een prachtige lentedag vandaag. De eerste échte lentedag van 2023 ook: voor het eerst dit jaar werd de kaap van 20 graden Celsius overschreden. Met een meting van 25,3 graden in Ukkel is het zelfs de eerste officiële zomerse dag geworden! Maar al wie nu al enthousiast die bestofte barbecue uit het tuinhuis aan het zeulen is, we moeten je teleurstellen. Vanavond is het al gedaan met het mooie liedje. En ook de komende dagen hoeven we geen mooi weer meer te verwachten.

In Ukkel werd vandaag officieel de eerste lentedag van het jaar vastgesteld, bevestigde weerman David Dehenauw vanmiddag al. De kaap van 20 graden (lentedag), zélfs die van 25 graden (zomerdag) werd in Ukkel overschreden. Op 4 mei pas een eerste echte lentedag is laat. Vorig jaar was die er bijvoorbeeld al op 12 april. De vorige keer dat de kaap van 20 graden pas in de maand mei werd overschreden, was in 2016 (op 6 mei).

Een eerste zomerdag begin mei is niet echt uitzonderlijk. “Gemiddeld valt die min of meer eind mei, vorig jaar was het op 15 mei en in 2021 op 9 mei”, duidt Dehenauw. Maar bijvoorbeeld in 2018 en 2019 werd de eerste zomerdag van het jaar al op respectievelijk 18 en 22 april geregistreerd. En de vroegste eerste zomerdag sinds het begin van de metingen was in 1939, toen die viel op 11 april, aldus nog de weerman.

Zalig de beentjes omhoog in tuin of park, gezellig wat pintelieren op een terras, likken van een lekker ijsje - wie er van kon genieten, genoot vandaag volop. En terecht, want het kan soms snel keren. Ook nu. Hoewel de zon zich de volgende dagen nog af en toe koppig zal willen en kunnen doordrukken, krijgen we vooral meer van wat we de afgelopen tijd zo vaak kregen: vijftig tinten grijs en geregeld regen of buien.

Volledig scherm Mooi weer vandaag in Leuven, maar het blijft niet duren. Er is nog wat werk aan de lente van 2023. © Joel Hoylaerts / Photo News

Vanavond eerste storing

Vanavond trekt al een eerste storing verbonden aan een depressie over ons land, vergezeld van onstabiele lucht, meldt het KMI. Daarbij trekken er buien van west naar oost, plaatselijk kunnen de buien vergezeld zijn van onweer. Later vannacht wordt het dan opnieuw droog en verschijnen er brede opklaringen.

Morgen/vrijdag begint vrij mooi met brede opklaringen. Geleidelijk verschijnen er meer wolkenvelden en vooral in de namiddag neemt de kans toe op buien, die plaatselijk ook weer onweerachtig kunnen zijn. Het blijft nog redelijk warm: de maxima schommelen tussen 16 graden in de Ardennen en 20 of 21 graden elders. De wind waait matig uit het zuidwesten.



Vrijdagavond verwachten we meer en plaatselijk soms intense (onweers)buien die vanuit het zuidwesten door het land trekken. Later op de avond en nacht wordt het opnieuw droog en verschijnen er weer brede opklaringen.

Volledig scherm Volle terrasjes in onder meer Gent vanmiddag. © Wannes Nimmegeers

Wisselvallig weekend

Zaterdag start de dag met een gesluierde zon. Nadien wordt het al snel zwaarbewolkt met in de loop van de dag kans op enkele buitjes. Aan het einde van de namiddag en tijdens de daaropvolgende nacht zijn de buien intenser en kunnen ze gepaard gaan met onweer. Het kwik klimt naar waarden tussen 17 graden in de hoge Ardennen en aan zee en 19 tot 21 graden in Vlaanderen. De wind is zwak uit zuid tot zuidwest.

Zondag blijft het vooral over de oostelijke landhelft wisselvallig. In de voormiddag is het eerst zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. Stilaan breekt het wolkendek open om plaats te maken voor opklaringen. Deze zijn vermoedelijk breder over het westen van het land. In het centrale deel en over het oosten vallen er opnieuw buien met een grotere kans op onweer. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 19 of 20 graden in Vlaanderen. De wind is matig en draait naar het westen.

Volgende week meer regen

Maandag is het vanaf de ochtend al zwaarbewolkt tot betrokken. Rond de middag bereikt een neerslagzone ons land vanaf de kust en trekt landinwaarts. Tegen de avond ligt de neerslagzone boven de Ardennen. De maxima liggen tussen 14 en 17 graden. De zuidwestenwind is matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee.

Dinsdag is het eerst zwaarbewolkt, met lichte regen in Midden- en Hoog-België. In de namiddag verschijnen er bredere opklaringen vanaf het westen en wordt het opnieuw droger. Over het oosten blijft het meer bewolkt met buien die gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden.

Volledig scherm Ijsjes eten in Leuven. © Joel Hoylaerts / Photo News

Woensdag wordt het, na een drogere voormiddag met mooie opklaringen, wisselend tot zwaarbewolkt met ‘s namiddags buien. Het wordt frisser bij maxima van 11 tot 15 graden.

En dan?

Het KMI ziet ook daarna niet meteen verbetering. Met een zuidwestelijke luchtstroom blijft onstabiele en vrij frisse lucht naar ons land aangevoerd worden, zo zegt de weerdienst over de verwachtingen voor 14 dagen. Regelmatig vallen er buien bij temperaturen die niet hoger klimmen dan 15 graden in Vlaanderen.