Eerste beelden van sneeuw: check hier hoeveel er in jouw buurt gaat vallen

Er is vanmorgen heel wat sneeuw voorspeld, vooral in het centrum en het westen van het land. “In Vlaanderen kan er 2 tot 5 centimeter sneeuw blijven liggen, maar in de Hoge Venen valt de meeste sneeuw", zegt VTM-weerman Frank Duboccage. Er wordt ook sneeuw verwacht op vrijwel alle toegangswegen naar de skigebieden, wat voor heel wat hinder kan zorgen tijdens de uittocht bij het begin van de paasvakantie. “Zeker als je geen sneeuwkettingen hebt."

Gisteren bleven we nog gespaard van sneeuwbuien, maar vandaag is er wél gevaar voor gladheid, waarschuwt de VTM-weerman, omdat de temperaturen rond het vriespunt zullen liggen. Afgelopen nacht trok een actieve storing vanaf de Noordzee over ons land en daaruit is sneeuw gevallen die in het binnenland wél blijft liggen.

Waar valt het meeste sneeuw?

De meeste neerslag is bestemd voor de provincies Antwerpen, (het westen van) Vlaams- en Waals-Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en Henegouwen. Daarbij kan tegen vrijdagochtend zo’n 2 of 4 cm sneeuw liggen op meerdere plaatsen (over het westen kan dat oplopen naar zo’n 5 cm of iets meer). In het zuidoosten valt er minder neerslag.

“Die sneeuwzone, dat is toch eentje om u tegen te zeggen”, weet onze weerman, “want in principe kan er eigenlijk in die neerslagzone op sommige plaatsen zo’n vijftien centimeter sneeuw vallen”. Die zal niet allemaal blijven liggen, maar deze ochtend verwacht Duboccage toch een sneeuwtapijt van zo'n 2 tot 5 cm. “En dan zou de ochtendspits wel helemaal in het honderd kunnen lopen.” Er geldt tot vanavond 19 uur dan ook code geel voor gladheid. De strooidiensten in Vlaanderen werden alvast uitgestuurd.

Ook op de toegangswegen naar skioorden wordt sneeuw verwacht: “Behoorlijk veel sneeuw”. Dat kan de uittocht bij het begin van de paasvakantie een pak moeilijker maken, zo waarschuwt Duboccage. “Als je geen sneeuwkettingen hebt, ga je in de problemen geraken", voorspelt Duboccage nog. “Zeker op het einde van het traject richting de skigebieden zal het een en al miserie zijn."

Code geel

Afgelopen nacht viel er in het uiterste westen smeltende sneeuw bij licht positieve temperaturen. De grootste kans op een sneeuwtapijt is waarschijnlijk voor het westen en het noorden van het land waar het tijdens het tweede deel van de nacht en morgenochtend stevig gaat sneeuwen. Vervolgens bereikt de sneeuwzone ook het oosten van het land.

In Luik geldt sinds donderdagmiddag 14 uur reeds een code geel voor gladheid. In de rest van het land, behalve aan de kust, geldt die code vanaf 23 uur donderdagavond tot vanmiddag 14 uur. Vanaf dan wordt het geleidelijk droger, al blijft de kans op wat (smeltende) sneeuw aanwezig.

Skiën in de Hoge Venen?

“De meeste sneeuw zal in de Hoge Venen vallen”, zo voorspelt Duboccage. “Tot wel 20 centimeter.” Of we onze skispullen dan alvast mogen bovenhalen? “De kans zit erin dat er geskied kan worden, maar ik kan het niet garanderen. Maar er kan vrijwel zeker gelanglauft worden.”

Aan zee is de kans op een sneeuwtapijt kleiner. De minima liggen in het binnenland tussen 0 en -2 graden. Enkel aan zee blijft het kwik positief, met minima rond +2 graden.

Ook in de buitenlandse skigebieden wordt meer sneeuw verwacht. Het traject richting de skigebieden valt nog mee, zegt Duboccage, maar wie ‘s nachts zal rijden, mag zich verwachten aan sneeuw onderweg. Wie zaterdag vertrekt, zal dan weer minder rekening moeten houden met sneeuw, maar wel met regen. In de skigebieden boven 800 tot 1000 meter zal er behoorlijk veel sneeuw vallen, dus sneeuwkettingen zullen zeker nodig zijn.

Hoe uitzonderlijk?

Hoe uitzonderlijk de winterse buien zijn in april? “Dat is niet zo uitzonderlijk", zegt Duboccage. “Vorig jaar rond deze tijd van het jaar heeft het ook gesneeuwd.” Dat komt omdat we in een overgangsfase zitten: in het zuiden zijn de temperaturen stilaan aan het stijgen, maar in het noorden is het nog zeer koud. We zijn met andere woorden afhankelijkheid van de richting van de luchtstromingen, en die luchtstromingen komen de eerstvolgende dagen vanuit het koude noorden.

Vrijdagochtend trekt de winterse neerslagzone geleidelijk richting de Franse grens en het zuidoosten, waardoor het droger wordt over het noorden van het land. De meest actieve neerslag verwachten we over het centrum en het westen, en op het einde van de voormiddag gaat de sneeuw over in smeltende sneeuw in Laag- en Midden- België. In de namiddag ontstaan er enkele opklaringen over het uiterste westen, maar over de oostelijke landshelft blijft de kans op enkele winterse buien bestaan. De maxima schommelen tussen -2 graad in de Hoge Venen, +4 graden in het centrum en +6 graden aan zee. De noordoostenwind wordt vrij krachtig in binnenland en blijft krachtig waaien aan zee. We verwachten rukwinden tot 50 of 60 km/u in het binnenland en tot 70 km/u aan zee. Afgezien van de kuststreek waarschuwt het KMI met code geel voor gladheid in alle andere regio’s.

Zaterdagochtend zijn er eerst brede opklaringen over de westelijke landshelft. Nadien wordt de stroming noordelijk tot noordoostelijk en dus licht onstabiel; de bewolking neemt toe en ‘s namiddags vallen er winterse buien. Deze zijn over het algemeen niet erg actief, maar komen frequent voor in het westen van het land en ten zuiden van Samber en Maas. In de Ardennen verwachten we enkele sneeuwbuien. Over het westen blijven er ook enkele mooie opklaringen mogelijk. De buienneiging neemt af tegen de avond. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +7 graden in het westen bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit noordnoordoost.

Na een koude nacht met vrijwel algemene vorst krijgen we zondag meestal droog weer met een wisselende bewolking. Vooral aan zee en in de gebieden dichtbij de Nederlandse grens kan er wat lichte neerslag vallen. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het centrum. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noorden tot het noordoosten, die vervolgens krimpt naar het noorden tot het noordwesten.

Maandag wordt het zwaarbewolkt met regen vanaf het noordwesten. In de hoge Ardenne kan er smeltende sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden op sommige plaatsen in Laag- België. Er staat een stevige zuidwestenwind.

Dinsdag krijgen we veel bewolking met regen. Het wordt wel zachter met maxima van 6 of 7 graden in de Hoge Venen tot lokaal 13 graden in het westen. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Woensdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden met nog steeds veel wind uit het zuidwesten.

Donderdag blijft de kans op buien bestaan. Het wordt ook weer wat frisser met nergens meer dan 9 graden. Op het reliëf kan de neerslag weer winters worden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westnoordwesten.

