Eerst zonnig met temperaturen tot 26 graden, vanaf de namiddag lokaal kans op onweersbuien

Vandaag begint op de meeste plaatsen droog en zonnig, maar later trekken onweerachtige buien over ons land. Ook morgen wordt het nog regenachtig, maar daarna krijgen we opnieuw iets rustiger nazomerweer. Dat meldt het KMI.

In het westen hangt er al snel veel bewolking en kan er in de loop van de voormiddag een bui vallen. In de namiddag trekken er vanuit Frankrijk lokaal onweersbuien over ons land. De maxima liggen tussen 21 en lokaal 26 graden bij een zwakke tot matige wind.

Vanavond is het wisselend tot zwaarbewolkt met nog kans op onweersbuien. In de loop van de nacht wordt het op een lokale bui na droog. Tegen het einde van de nacht kan er nevel of een mistbank gevormd worden. De minima liggen tussen 14 en 17 graden in de meeste streken.

Morgen is het meestal zwaarbewolkt met op sommige plaatsen nevel of mist, hier en daar ook een bui. In de namiddag zijn er onweerachtige buien mogelijk. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden.

Donderdag hangt er eerst opnieuw vrij veel bewolking en zijn er enkele buien mogelijk. Daarna krijgen we vanaf de kust droog weer met opklaringen. De maxima liggen tussen 16 en 20 graden.

Vrijdag blijft het droog met ‘s ochtends lokaal wat ochtendgrijs. In de loop van de dag wisselen opklaringen af met wolkenvelden. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden bij een eerder zwakke zuidenwind.

Zaterdag zou het nagenoeg droog moeten blijven met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Vanuit het westen nemen de wolkenvelden in de loop van de dag toe. Maxima tussen 16 en 21 graden.