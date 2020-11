Eerst nog zwaarbewolkt, temperaturen nemen richting het weekend een duik

UpdateDeze namiddag is het eerst nog zwaarbewolkt met enkele buien, voornamelijk in het zuiden van het land. Geleidelijk wordt het overwegend droog met steeds meer opklaringen vanuit het westen. De maxima liggen tussen 8 graden op de Hoge Venen en 12 of lokaal 13 graden elders. De wind waait matig, aan zee vrij krachtig, uit het zuidwesten tot westen tot 50 km/u. Dat meldt het KMI.

Vanavond trekt de hemel dicht vanuit het westen. Vannacht kan er wat lichte regen of motregen vallen, vooral in het noordwesten van het land. De minima lopen uiteen van 5 graden op de hoogten van de Ardennen tot 10 graden aan zee. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Morgen wordt het meestal zwaarbewolkt, maar overwegend droog. In de loop van de namiddag komen er enkele opklaringen voor. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoog­-België en 13 of 14 graden in Laag­-België. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag wordt het droog en komen er steeds meer opklaringen. In de Ardennen kan er zich nevel, mist of lage bewolking vormen. De minima liggen tussen 3 graden in de Ardense valleien en 8 of 9 graden elders.

Woensdag profiteren we van een vrij zonnig dag. In de vroege ochtend kunnen er mistbanken voorkomen aan de zuidoostkant van de Ardennen. In de loop van de namiddag komen er in het westen wat meer wolkenvelden voor, het naderen van een zwakke regenzone. De maxima liggen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 15 graden in de Kempen en plaatselijk in het westen. De wind waait matig, aan zee vrij krachtig, uit het zuiden, later uit het zuiden tot zuidwesten.

Donderdag wordt het halfbewolkt en soms zwaarbewolkt met de doortocht van een zone met buien in de namiddag. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden. De wind wakkert aan en waait vrij krachtig uit het noordwesten. Tijdens de nacht naar vrijdag kan de neerslag een winters karakter aannemen in de Hoge Ardennen.

Vrijdag zijn er veel wolkenvelden met slechts enkele opklaringen. Het zou meestal droog moeten blijven, afgezien van een plaatselijke bui. Het wordt kouder met maxima van 3 tot 8 graden.

Zaterdag zou een zwakke regenzone met soms wat lichte neerslag ons land kunnen bereiken, bij maxima tussen 5 en 13 graden. Zondag blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met af en toe regen. In de namiddag zou het wat droger kunnen worden. De maxima gaan van 7 graden in de Hoge Ardennen tot 12 graden in het centrum.