Eerst nog zonnig, daarna stilaan meer wolken en komende dagen ook regen

Temperatu­ren tot 19 graden, maar zon verdwijnt vaak achter de wolken

Zon en wolkenvelden wisselen elkaar dinsdag af. In de loop van de namiddag ontstaan er hier en daar ook wat stapelwolken. Het blijft dikwijls droog, al kan er in de late namiddag nabij de Franse grens een buitje vallen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en aan zee en 18 of 19 graden in het centrum. De wind is zwak en veranderlijk, maar wordt geleidelijk matig uit noord tot noordoost. Aan zee is de wind eerst zwak uit noordwest, maar wordt matig uit noordnoordoost. Dat zegt het KMI.

19 april