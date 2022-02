Eerst nog wisselvallig met opklaringen, daarna intense regen en wind op komst

Vandaag/dinsdag is wisselvallig begonnen, tot het begin van de namiddag is het tijdelijk nog droog met in verschillende streken opklaringen. Nadien neemt de bewolking toe vanaf de kust en dit wordt in het westen van het land al snel gevolgd door steeds intensere regen. Halverwege de namiddag regent het ook in het centrum en op het einde van de dag verwachten we regen in het oosten van het land. Dat meldt het KMI.

De maxima liggen tussen 4 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en schommelen rond 9 of lokaal 10 graden in Laag- en Midden-België. De wind draait overal naar het zuidwesten en neemt in kracht toe. Hij wordt meestal vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee met rukwinden rond 50 of 60 km/uur.

Dinsdagavond en -nacht blijft het betrokken met regelmatig regen. Soms regent het intens, en vooral ten zuiden van Samber en Maas verwachten we aanzienlijke neerslagtotalen. De temperaturen dalen nauwelijks bij minima van 3 tot 7 graden in de Ardennen en 8 graden in Laag- en Midden-België. De zuidwestenwind is matig tot meestal vrij krachtig in het binnenland met rukwinden rond 50 of 60 km/uur, en vrij krachtig tot krachtig aan zee met rukwinden tot 70 km/uur.

Woensdag blijft het zwaarbewolkt met nog steeds perioden van regen of motregen, die opnieuw frequenter zijn op het reliëf in het oosten van het land. In het midden van de dag wordt het tijdelijk droger vanaf het noordwesten met lokaal kans op enkele opklaringen, alvorens het opnieuw regent vanaf het westen. Het wordt zeer zacht bij maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 13 of lokaal zelfs 14 graden in Laag- en Midden-België. De zuidwestenwind is vrij krachtig tot krachtig met rukwinden rond 60 of 70 km/uur.

Woensdagavond verwachten we eerst nog perioden van regen. Nadien wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen vanaf het westen, maar lokaal vallen er ook nog enkele laatste buien in het noorden en het oosten van het land. De wind neemt opnieuw toe in kracht en wordt krachtig in het binnenland en zeer krachtig vlak aan zee met rukwinden van 80 tot 90 km/uur. De minima liggen tussen 5 of 6 graden op de Ardense hoogten en 8 of 9 graden in Laag- en Midden-België.

Donderdag wordt het droger met soms brede opklaringen. ‘s Namiddags worden enkele buien verwacht in het oosten. De maxima bedragen 6 tot 11 graden. De dagen nadien zijn er nog steeds regenzones en een goed voelbare wind, maar het blijft zacht.

Volledig scherm © Bart Leye