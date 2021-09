Eerst nog bewolkt maar later klaart het op, morgen droog en zonnig en temperaturen tot 23 graden

Vandaag/vrijdag is het eerst meestal bewolkt en op lokaal plaatselijk gedruppel na droog. In het westen zijn er meer opklaringen. In de loop van de namiddag klaart het ook elders op en wordt het in het noordwesten zelfs zonnig. De maxima schommelen tussen 16 en 22 graden bij een zwakke tot meestal matige zuidwestenwind. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond blijft het droog en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af in de Ardennen terwijl het elders verder opklaart en helder tot lichtbewolkt wordt. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het rustig met in de meeste streken brede opklaringen. In het uiterste noorden en noordwesten komen geleidelijk lage wolkenvelden het land binnen en elders, vooral in het zuidoosten van het land, kunnen nevel of mistbanken gevormd worden. De minima liggen tussen 6 en 12 graden.

Zaterdagochtend hangt er lokaal ochtendgrijs, maar geleidelijk klaart het overal op en wordt het overwegend zonnig met soms enkele hoge wolkensluiers. Het wordt zacht met maxima tussen 18 en 23 graden bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen. Zaterdagavond zijn er nog brede opklaringen. Daarna wordt het bij momenten wisselend bewolkt met ‘s nachts een toenemende kans op een bui vanuit het zuidwesten. In de meeste streken blijft het echter droog, bij minima tussen 10 en 15 graden.

Zondag wordt het, na het optrekken van eventuele mist in de Ardense valleien, wisselend bewolkt. Lokaal kunnen er enkele buien tot ontwikkeling komen, eventueel vergezeld met een onweer. We halen 18 graden in de Hoge Venen tot 24 graden in Laag-België. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten.

Maandag trekt een regenzone ons land binnen vanuit het westen. Na de doortocht van deze storing wordt het ‘s namiddags vanuit het westen meestal droog met opklaringen. De maxima liggen nog tussen 16 en 20 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind die ruimt van het zuiden naar het zuidwesten tot westen.

Dinsdag wordt het, na het optrekken van lokale mist, vrijwel droog en wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden.

Woensdag trekt een nieuwe storing oostwaarts over ons land. De maxima liggen tussen 15 en 19 graden. Er staat een matige of lokaal vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Windstoten van 60 km/u of iets meer zijn mogelijk.

Ook donderdag staat er vrij veel wind en zijn windstoten van 60 km/u of wat meer mogelijk. Het is wisselend tot zwaarbewolkt en vooral in het noordwesten van het land kan er nog wat lichte neerslag vallen. De maxima blijven overal beneden 17 graden.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt met meer kans op (verspreide) regen. De zuidwestenwind waait nog steeds voelbaar en het wordt lokaal zo’n 17 graden.

Volledig scherm © EPA