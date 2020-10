Eerst droog met opklaringen, nadien buien en rukwinden

Woensdagochtend wordt het tijdelijk wat droger met opklaringen. In het noordwesten van het land en in het uiterste oosten blijft de kans op enkele buien wat groter. Geleidelijk neemt de bewolking en de kans op buien overal toe. De buien blijven het talrijkst en felst in het noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Er zijn rukwinden tot 65 km/u of lokaal iets meer. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond blijft het buiig in de meeste streken. In de loop van de nacht trekken de buien verder oostwaarts en vanaf het noorden klaart het op en wordt het droger. In het zuiden blijven er veel lage wolkenvelden en is er kans op enkele buien. De minima schommelen tussen 5 en 10 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig en aan de kust soms krachtig uit het zuidwesten. Rukwinden tot 70 km/u of lokaal iets meer. In de loop van de nacht wordt de wind matig in het binnenland. Aan de kust blijft hij vrij krachtig.

Donderdag begint de dag in Vlaanderen meestal droog met enkele opklaringen, in het zuiden is het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. In de loop van de dag trekt de hemel overal dicht vanuit het westen met regen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in Vlaanderen. In de vooravond halen we aan zee 14 graden, in de nacht naar vrijdag wordt het ook elders zachter. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig. De rukwinden kunnen oplopen tot rond 50 km/u.

Vrijdag is het eerst zwaarbewolkt, en kan er hier en daar wat motregen vallen. Vanaf het westen verschijnen er in de loop van de namiddag enkele opklaringen. Met maxima tussen 11 graden in de Hoge Ardennen en 16 graden over het westen en het centrum is het zacht voor de tijd van het jaar. De westen­ tot zuidwestenwind blijft matig tot soms vrij krachtig waaien. Aan zee is de wind vrij krachtig tot soms krachtig.

Zaterdag is het droog met zonnige perioden. Het blijft zacht met maxima tussen 12 en 17 graden bij een matige zuidelijke wind.

Zondag is het vrij winderig met geleidelijk meer bewolking vanaf het westen. De kans op regen neemt toe. We halen maxima van 12 tot 17 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind.

Maandag lijkt het overwegend zwaarbewolkt en vrij winderig te blijven met soms regen. Het is aanhoudend zacht met maxima van 13 tot 17 graden.

Dinsdag wordt het wisselvallig en een stuk frisser met buien. De maxima liggen dan tussen 8 en 12 graden.