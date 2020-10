Een echte herfstdag met regen en veel wind

Woensdagochtend is het over het oosten tijdelijk nog zwaarbewolkt met wat regen, maar elders is het dan droog met soms brede opklaringen. Aan zee is het wel bewolkter met een toenemende kans op buien. In de namiddag is er overal vrij veel bewolking met vanuit het westen geleidelijk buien of perioden van regen. Vooral over het westen is er kans op een donderslag. De maxima gaan van 9 graden in de Hoge Venen tot 13 of 14 graden in Vlaanderen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden van 60 of 70 km/u.

Donderdag is het aanvankelijk nog half­ tot zwaarbewolkt met enkele buien, maar al snel trekt de hemel dicht vanuit het westen met regen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 14 graden aan zee. De zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en aan de kust soms krachtig. Er zijn windstoten mogelijk van 50 à 60 km/u.