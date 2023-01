Dun laagje sneeuw op verschillende plaatsen in ons land: gladheid veroorzaakt geen grote problemen op de weg

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraagt weggebruikers vandaag extra voorzichtig te zijn wanneer ze de weg op gaan. Afgelopen nacht vielen in de provincies Limburg, Antwerpen en in de regio rond Brussel winterse buien. Het KMI waarschuwde met code geel voor gladheid, maar vanochtend waren er geen grote problemen op de weg. “Vanaf 9 uur stijgen de wegdektemperaturen opnieuw, waardoor de kans op gladheid afneemt”, zegt Katrien Kiekens van het AWV. Volg hier live de weer- en verkeerssituatie in alle provincies.

KIJK. Weerman David Dehenauw: “Uitkijken voor gladde wegen”

Afgelopen nacht schommelden de wegdektemperaturen in alle provincies in Vlaanderen rond het vriespunt. In Vlaams- en Waals-Brabant verwacht het KMI in totaal 1 tot 2 centimeter sneeuw, in Limburg en Antwerpen 1 tot 5 centimeter en in Luik 5 centimeter extra.

Volledig scherm Onder meer in de Limburgse gemeente Oudsbergen ligt een laagje sneeuw.

Vannacht waren er winterse buien op verschillende plaatsen in de provincies Limburg en Antwerpen, en in de regio rond Brussel. Vooral Limburg is nu bedekt onder een witte laag sneeuw.

KIJK. De gemeente Pelt, in de provincie Limburg, werd vanochtend wakker onder een dun laagje sneeuw

Volledig scherm Het Nationaal Park Hoge Kempen in Maasmechelen, Limburg. © BELGA

Volledig scherm Ook in de Antwerpse gemeente Hoogstraten lag er vanmorgen een heel dun laagje sneeuw. © Toon Verheijen

Volledig scherm Op het Theaterplein in Antwerpen was het vanmorgen glad en werd er volop gestrooid.

Geen grote problemen op de weg

Vanmorgen was er sprake van een normale filedrukte, meldde Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Na een eerder rustige opstart draait de ochtendspits nu op volle toeren”, zei hij rond 8:30 uur. Volgens Bruyninckx was het filecijfer niet ongebruikelijk voor een donderdagochtend in deze tijd van het jaar. De ijzel en sneeuw leidden bovendien niet tot problemen. Op de A18 botsten omstreeks 8 uur wel enkele voertuigen ter hoogte van Gistel als gevolg van een lokale hagelbui.

Volgens Katrien Kiekens van het Agentschap Wegen en Verkeer stijgen de wegdektemperaturen vanaf 9 uur, waardoor de kans op gladheid afneemt. “Zeker tot dan vragen we iedereen om voorzichtig te rijden en afstand te houden.”

Code geel

Het KMI geeft nog tot ongeveer 10 uur code geel voor alle Vlaamse provincies en Brussel. Ook voor de Waalse provincies Luik, Henegouwen en Waals-Brabant geldt de waarschuwing tot dan.

Volledig scherm Code geel voor gladheid. © KMI

Verwachtingen

Vooral het oosten van het land krijgt vandaag te maken met sneeuwbuien. Elders blijft het droog met brede opklaringen. Het kwik gaat tot -1 à +1 graad in de Ardennen, 4 graden in het centrum en 5 graden aan zee. In de loop van de namiddag verhoogt ook de kans op winterse buien vanaf de Noordzee. ‘s Avonds en ‘s nachts is het ten zuiden van Samber en Maas zwaarbewolkt, terwijl wolken en opklaringen elkaar elders afwisselen. Op sommige plaatsen kunnen er nog winterse buien zijn. De temperaturen zakken tot -8 à -5 graden in de Ardennen, -2 graden in het centrum en +2 graden aan zee.

Morgen is het betrokken en nevelig in de Ardennen. In andere delen van het land krijgen we beurtelings wolkenvelden en helder weer. Regen-, hagel- en sneeuwbuien bereiken in de loop van de dag het noorden van het land, en trekken verder naar het zuiden. De intensiteit van de sneeuwval zal volgens het KMI sterk verschillen van plaats tot plaats. Maxima rond het vriespunt in de Ardennen en tot 5 graden in het centrum en het westen van het land. Aan zee zijn rukwinden mogelijk tot 55 kilometer per uur.

Het weekend begint zaterdag met brede opklaringen, behalve in de Ardennen, waar bewolking en lichte sneeuwval het weerbeeld bepalen. De bewolking neemt toe in de namiddag, maar het blijft overwegend droog. De maximumtemperaturen liggen tussen -3 en +3 graden.

Zondag zijn er veel wolkenvelden en is er kans op lichte sneeuwval in het oosten. Elders lichte buien of smeltende sneeuw. De maxima blijven tussen -3 en +3 graden schommelen.

KIJK. In de Hoge Venen ligt een sneeuwtapijt van zo’n 10 centimeter dik