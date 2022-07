Duizenden geëvacueerd in Sydney vanwege dreigende overstromingen: “Dit is een levensbedreigende noodsituatie”

Hittewaar­schu­wing voor meer dan 100 miljoen Amerikanen in binnenland

Delen van de VS gaan gebukt onder uitzonderlijk warme temperaturen voor de tijd van het jaar. In combinatie met hoge luchtvochtigheid in bepaalde gebieden krijgen meer dan honderd miljoen mensen het advies om binnen te blijven. Dat melden lokale media.

15 juni