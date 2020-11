Druilerige zondag met regen of motregen

Zondag verloopt overwegend zwaarbewolkt, met perioden van lichte regen of motregen vanaf het noorden. In Belgisch Lotharingen blijft het waarschijnlijk nog droog. Later in het noordwesten wordt het droog met kans op enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 6 en 12 graden.

Maandag blijft het in de zuidelijke landshelft op de meeste plaatsen zwaarbewolkt en grijs met nevel en nu en dan wat lichte regen of motregen. In Vlaanderen blijft het zo goed als droog en krijgt men een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Later wordt het ook droger met enkele opklaringen in het zuidoosten van het land. De maxima liggen tussen 5 of 6 graden in de Ardennen en 10 graden in het westen.

Dinsdag blijft het droog en begint de dag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met nevel en lokaal ook mist. In de loop van de dag komen er meer opklaringen. De maxima liggen tussen 4 graden in de Hoge Ardennen en 10 graden in het westen.

Woensdag blijft het droog en is het eerst vrij zonnig met hoge sluierbewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking in het noordwesten en het centrum toe. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 11 graden in het centrum.

Donderdag wordt het, na het optrekken van het lokale ochtendgrijs, gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het noordwesten van het land mogelijk toe en valt een lokaal spatje regen niet uit te sluiten, vooral in de noordelijke helft. In het zuiden blijven er meer opklaringen. De maxima liggen tussen 5 of 6 graden in de Hoge Ardennen en 11 of lokaal 12 graden in het westen, bij een overwegend zwakke en veranderlijke wind.

Vrijdag wordt het, na het optrekken van het ochtendgrijs, wisselend tot zwaar­bewolkt. Het blijft, op wat lokaal gedruppel na, overwegend droog. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke of oostnoordoostelijke richtingen.