Druilerige zondag met mogelijk mistbanken

Het is zondag overwegend zwaarbewolkt tot betrokken met perioden van regen of motregen vanaf het noorden. In Belgisch Lotharingen blijft het waarschijnlijk nog een groot deel van de dag droog. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden in het zuiden van het land, en tussen 9 en 12 graden elders. De matige zuidwestelijke wind draait in het westen van het land op het eind van de dag naar west tot noordwest en wordt zwak, zegt het KMI.

Zondagavond en -nacht blijft het zwaarbewolkt met regen of motregen bij tussenpozen. In het noorden van het land zou het in de loop van de nacht wat wisselvalliger moeten worden met enkele opklaringen. De minima liggen tussen 4 en 9 graden. De wind wordt geleidelijk zwak uit westelijke richtingen wat op vele plaatsen aanleiding kan geven tot vorming van nevel of lokaal enkele mistbanken.

Maandag blijft het in de zuidelijke helft van ons land op de meeste plaatsen zwaarbewolkt en grijs met nevel en nu en dan wat lichte regen of motregen. In Vlaanderen blijft het zo goed als droog en krijgt men, na het optrekken van het ochtendgrijs, een afwisseling van brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 10 graden in het westen van het land. De wind waait zwak uit veranderlijke en later eerder zuidelijke richtingen.

Dinsdag blijft het droog en begint de dag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met nevel en lokaal ook mist. In de loop van de dag komt er meer zon. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Ardennen en 11 graden in het westen. Er waait een matige zuidelijke wind.