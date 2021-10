Druilerig weekend, maar zondag tot 18 graden

Nog even zonnig en zacht tot wel 18 graden, het weekend wordt regenach­tig

Het wordt vandaag een zonnige en droge dag, met temperaturen die tot 18 graden kunnen klimmen. Ook de komende dagen blijft het erg zacht. In de loop van vrijdagnamiddag komt er wel regen vanaf het westen en Frankrijk. Ook in het weekend krijgen we regen of buien, meldt het KMI.

28 oktober