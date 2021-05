Droogste dag van de week, maar het blijft grijs en wisselvallig

Het is donderdagochtend op meerdere plaatsen grijs, vooral dan in het zuidoosten van het land. Elders zijn er mooie opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelen zich enkele stapelwolken waaruit lokaal nog een buitje kan vallen. Voorts neemt in de namiddag ook de hoge en middelhoge bewolking toe vanaf het westen. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 17 graden in de Kempen. De wind wordt matig en krimpt verder naar zuid tot zuidwest, zegt het KMI.

Donderdagavond en -nacht is het meestal bewolkt en kan er vooral in het noordwesten wat lichte neerslag vallen. Het koelt af tussen 8 graden in Hoog- België en 11 graden aan zee. De matige zuidwestelijke wind neemt geleidelijk in kracht toe en wordt aan zee zelfs vrij krachtig.

Vrijdag wordt het winderig met een wisselende bewolking en buien. Er is daarbij kans op enkele donderslagen. De maxima schommelen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 16 graden in de Kempen. De wind wordt vrij krachtig in het binnenland en krachtig of zelfs zeer krachtig aan zee uit zuidwestelijke richtingen. De rukwinden kunnen oplopen tot 60 à 80 km/u.

Zaterdag wordt een onstuimige dag met veel bewolking en geregeld regen of buien. Sommige buien kunnen intens zijn en gepaard gaan met onweer. Het is daarbij ook veel te fris voor de tijd van het jaar met maxima van 8 graden in de Hoge Venen tot 13 à 14 graden in Vlaanderen.

Ook zondag is het wisselvallig met enkele buien en opklaringen. Met temperaturen tot hooguit 14 of 15 graden is het nog altijd zeer fris.