Droog met opklaringen en vrij krachtige wind, donderdag kans op smeltende sneeuw in Vlaanderen

Dinsdagavond gaat het eerst regenen over het westen en stilaan ook in het centrum van het land. In de nacht trekt de regenzone verder oostwaarts. In de Ardennen valt er dan smeltende sneeuw of sneeuw. Vanaf het westen wordt het vrij snel opnieuw overwegend droog met opklaringen en wolken. De minima dalen naar waarden tussen 0 graden in de Hoge Venen en 3 à 4 graden over het westen. Aanvankelijk is de zuidelijke wind lokaal eerst nog vrij krachtig of aan zee krachtig met windstoten tot zowat 70 km per uur. Later wordt de wind matig uit zuidwest met pieken tot zo'n 50 km per uur.