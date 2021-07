Droog en zonnig met stapelwolken, maxima tot 25°C

KMI waarschuwt met code geel voor onweer: plaatse­lijk veel regen mogelijk

10 juli Wie dacht dat de zon zaterdagmiddag nog zou doorbreken, is eraan voor de moeite. Er worden verspreid over het hele land stevige regen- en onweersbuien verwacht. Enige lichtpuntje: de kans op hagel of felle rukwinden is klein. Dat zegt het KMI in zijn weerbericht.