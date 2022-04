Droge, zonnige paasmaandag met temperaturen tot 20 graden

Al 154 uur zon: waarom maart op weg is om de zonnigste ooit te worden

De zon is helemaal terug. Het wordt vandaag opnieuw zonnig met enkel wat lokale stapelwolken in de namiddag. We halen maxima van 14 à 15 graden aan de kust en in de Hoge Ardennen tot lokaal 18 à 19 graden in Vlaanderen, meldt het KMI. “De komende dagen blijft het zonnig, tot en met zaterdag krijgen we zowat 12 uur zon per dag”, zegt weerman David Dehenauw. “En al gaan we daarmee geen temperatuurrecords breken, maart 2022 is goed op weg om in de top vijf van de zonnigste maart-maanden ooit te eindigen.”

23 maart