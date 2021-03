Droge ochtend, maar straks felle buien met hagel en rukwinden

De buien steken vanaf het einde van de voormiddag op in de kuststreek en in de namiddag ook in de andere streken. Ze kunnen intens zijn, en vergezeld van een donderslag of korrelhagel. In de loop van de namiddag wordt het geleidelijk aan droger. Er worden rukwinden rond 70 tot 80 kilometer per uur verwacht. De maxima schommelen tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden in Vlaanderen.

Het eerste deel van de nacht van vrijdag op zaterdag is veelal droog met enkele opklaringen, maar in het tweede deel van de nacht bereikt een nieuwe regenzone ons land vanaf de kust en wakkert de wind wakkert aan, met opnieuw rukwinden van 70 tot 80 kilometer per uur. De minima liggen rond 2 of 3 graden op de Ardense hoogten en rond 7 graden aan de kust.

Ook zaterdag trekt in de voormiddag een actieve regenzone over ons land. Aan de achterzijde wordt het wisselvallig met af en toe wat zon, maar soms ook felle buien, lokaal met onweer en stofhagel. In de late namiddag wordt het geleidelijk aan droger vanaf het westen. De wind wordt weer vrij krachtig tot krachtig, aan zee tijdelijk zeer krachtig. De temperaturen schommelen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 10 graden in Vlaanderen.

Zondag blijft het onstabiel met nog enkele buien, vooral voor de middag. Er staat minder wind en het wordt zo'n 9 graden in het centrum van het land.

Maandagochtend trekt een nieuwe regenzone over ons land. In de namiddag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en wordt het droger. De maxima schommelen tussen 1 en 9 graden.

Dinsdag is het vaak bewolkt en vallen vooral over het oosten van het land nog enkele buien die op de hoogste toppen winters van karakter kunnen zijn. Elders is het overwegend droog. De maxima schommelen rond 7 graden in het centrum.

Ook woensdag is de kans op enkele buien het grootst in het oosten. Het is vrij fris met amper 6 à 7 graden op veel plaatsen, bij een onaangename noordenwind. Donderdag blijft de buienkans aanwezig en blijft het koel met amper 7 graden in het centrum van het land.