Droge en zonnige start van de dag, weekend wordt nog mooier: nazomerweer voor de boeg

‘s Morgens is het op de meeste plaatsen droog en zonnig met soms wat hoge sluierwolken. In de Ardennen zijn er tijdelijk lage wolken mogelijk. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk bewolkt en kunnen er, vooral in het westen van het land en meer specifiek aan zee, nog enkele buien vallen. Elders blijft het zo goed als droog. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden bij een matige zuiden- tot zuidwestenwind. Aan de kust waait er een vrij krachtige wind met rukwinden tot 55 km/uur.

Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal droog en verschijnen er op de meeste plaatsen brede opklaringen. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 12 graden aan zee. Er staat een matige zuidenwind, die tegen de ochtend toeneemt in kracht in het westen van het land.

Dinsdagochtend neemt de bewolking toe vanaf het westen met geleidelijk ook regen. In het centrum en oosten van het land is het tijdelijk nog droog met soms zelfs brede opklaringen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen en verschijnen er opnieuw opklaringen. Vooral aan zee blijft de kans op enkele buien bestaan. De maxima liggen tussen 13 graden op de Ardense hoogten en een lokale 16 graden in Vlaanderen. Er staat veel wind; de wind is matig tot vrij krachtig in het binnenland en zelfs krachtig aan zee ruimend van zuid naar zuidwest.

Woensdag is het nog betrokken tot zwaarbewolkt met buien die soms intens en onweerachtig zijn, vooral dan in het noorden van het land.

Vanaf donderdag lijkt het beter te gaan worden, meldt onze weerman Frank Duboccage. Er zal af en toe wat zon zijn bij temperaturen rond 16 of 17 graden. Vanaf vrijdag krijgen we dan nog mooiere temperaturen rond 18 of 19 graden. Tijdens de heldere nachten wordt het wel vrij koud met kans op grondvorst op verschillende plaatsen.