Droge dag met temperaturen tot 10 graden

Woensdagavond zijn er eerst opklaringen en is het droog maar al snel neemt de bewolking toe vanaf het westen en gaat het regenen. Op het einde van de nacht wordt het alweer droger in het westen en kunnen er daar opnieuw enkele opklaringen verschijnen. De minima liggen tussen 5 en 8 graden bij een matige zuidelijke wind die op het einde van de nacht ruimt naar zuidwest.



Donderdag verlaat een zwakke regenzone ons land via Duitsland en Nederland en wordt het vanuit het westen meestal droog en wisselend bewolkt. De meeste zon verwachten we benoorden Samber en Maas. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 10 graden aan zee. Er staat een matige zuidwestenwind.



Vrijdag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en blijft het droog. De maxima schommelen tussen 7 en 10 graden.



Zaterdag is het eerst droog met soms brede opklaringen. Na de middag neemt de bewolking geleidelijk aan toe vanaf het westen en tegen de avond regent het over het westen van het land. Over het oosten zijn er opklaringen tot de avond. Het is zacht met maxima rond 12 graden in het centrum.



Zondagvoormiddag sleept de regenzone nog over de oostelijke helft van het land. Na de middag wordt het veelal droog en kan de zon er hier en daar doorkomen over het westen van het land. Maxima rond 10 graden in het centrum van het land.



Maandag is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt en droog. De maxima schommelen rond 7 graden in het centrum.



Dinsdag lijkt het erop dat een actieve regenzone ons land bereikt vanuit het westen. Het blijft zacht met maxima rond 10 graden in het centrum van het land. Ook de wind neemt toe.