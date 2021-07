Droge dag met af en toe een bui, wel fris voor de tijd van het jaar

Wetenschap KUL-professor over waterellen­de in ons land: “De polen warmen sneller op dan de rest van de planeet. Dat haalt het hele ecosysteem overhoop”

25 juli Ja, men had de slachtoffers van de watersnood vorige week in het oosten van ons land sneller kunnen waarschuwen en evacueren, vindt geograaf Gerard Govers (61). Een gesprek over klimaat, koeien en kernenergie. “Het zal sowieso nog erger worden”, waarschuwt de wetenschapper in De Morgen.