Dodental uitbarsting vulkaan Semeru op Java loopt op tot 13

Grijze vrijdag met hier en daar wat gedruppel

Het wordt vrijdag grijs met veel lage wolken waaruit soms wat lichte motregen valt. In Hoog-België blijft het nevelig of lokaal mistig. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 6 graden in de Hoge Ardennen tot 12 of 13 graden over het westen. De wind waait zwak tot matig uit west tot zuidwest, zegt het KMI.

19 november