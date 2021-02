Dode en meer dan 4 miljoen mensen zonder stroom in Texas door zeldzaam noodweer, ook autoproductie verstoord

Het uitzonderlijke vriesweer in de Amerikaanse staat Texas heeft meer dan 4 miljoen inwoners tijdelijk zonder stroom gezet. In de stad Abilene moest de watervoorziening uit. Minstens één man is overleden door de “extreem lage temperaturen”, volgens de politie. Het kwik schommelde er in de zuidelijke staat tussen -2 en -22 graden Celsius. Dat is kouder dan in Alaska op dit moment. Ook op andere plaatsen in de VS is er strenge vrieskou. Dat leidt tot verstoringen van de productie bij grote autobedrijven.

De hogere vraag naar energie noopte de netbeheerder in de staat Texas tot het opleggen van roterende black-outs in de elektriciteitsvoorziening om een ongecontroleerde stroomuitval te voorkomen. Volgens de website PowerOutage.us, die stroomuitvallen bijhoudt, hadden 4.113.701 klanten in Texas vannacht om 2.05 uur (8.05 uur onze tijd) een storing. In het noorden van Mexico zaten 4,7 miljoen mensen gisteren vroeg in de ochtend tijdelijk zonder stroom. Tegen de middag hadden bijna 2,6 klanten opnieuw elektriciteit.

Gouverneur Greg Abbott zette de Nationale Garde in om oudere bewoners naar schuilplaatsen te vervoeren en om de elektriciteitsvoorziening te herstellen. De Amerikaanse president Joe Biden riep gisteren voor Texas de noodtoestand uit om federale hulp mogelijk te maken.

Volledig scherm Dan Bryant en zijn echtgenote Anna installeren zich bij het haardvuur met hun zoontjes Benny (3) en Sam (12 weken), en hun hond Joey. Stroom hebben ze op dat moment niet. © AP

In Abilene, een stad met meer dan 123.000 inwoners zo’n drie uur ten westen van Dallas, werd gisteravond om 19 uur lokale tijd de watervoorziening uitgezet. Door de historische koude was er stroompanne in de drie waterzuiveringsinstallaties van Abilene. Het is niet duidelijk wanneer er weer water- en stroomvoorziening zal zijn. Als het zover is, moeten inwoners het water eerst koken alvorens het te kunnen gebruiken. Voor het afsluiten van het water, was aan de bewoners al gevraagd om hun gebruik te beperken tot wat essentieel is voor het levensonderhoud. Dus: alleen om te drinken en te koken, niet voor een bad of douche.

De George Bush-luchthaven in Houston blijft al zeker tot 20 uur onze tijd gesloten. Texas, veruit de grootste olieproducent van de VS, liet ook raffinaderijen stilleggen en legde beperkingen op aan beheerders van aardgaspijpleidingen.

Ook andere delen van de Verenigde Staten zijn getroffen door de stevige koudegolf. Dat heeft te maken met een Arctische luchtmassa die zich zuidwaarts verspreidde, tot ver buiten gebieden die gewend zijn aan vriesweer, volgens de National Weather Service (NWS). De weerdienst waarschuwt voor winterstormen in de golfkuststaten, Oklahoma en Missouri.

In verschillende Amerikaanse autofabrieken moest de productie tijdelijk worden stilgelegd, bijvoorbeeld door het uitvallen van de stroom. General Motors (GM) heeft de productie in een fabriek in de staat Texas onderbroken wegens stroomgebrek en omdat werknemers moeite hadden om naar het werk te komen. Ford Motor heeft de productie stilgelegd in een fabriek in Missouri. Dat hangt samen met een gebrek aan aardgas in het gebied. Het Japanse Toyota Motor grijpt in bij locaties in Kentucky, Mississippi, Texas en West Virginia. Het Japanse Nissan Motor zet alle productie in de VS tijdelijk stop.

De productieverstoringen door het strenge winterweer komen bovenop de problemen die autobouwers hebben met een tekort aan chips. Door dat tekort werd eerder ook al de productie tijdelijk stilgelegd.

Ook de olie-industrie in de VS heeft te kampen met de vrieskou. Zo maakte Shell bekend dat een grote raffinaderij in Texas wordt stilgelegd.

De NWS verwacht nog zeker tot vrijdag vrieskou. Woensdag wordt er een nieuwe sneeuwstorm verwacht die van Texas naar Kentucky trekt, én zelfs via Washington DC tot in New York City, New Jersey en Boston zal geraken. Minstens zeven staten kondigden al de noodtoestand af.

