Dik sneeuwtapijt lokt veel wandelaars naar Hoge Venen: “Kom niet allemaal”

Vanmiddag zijn er in het centrum en het noordoosten van het land nog enkele opklaringen mogelijk. Daarna wordt het op de meeste plaatsen zwaarbewolkt, gevolgd door lichte regen of motregen vanaf de kust. In de Ardennen valt er soms lichte sneeuw. Op grote hoogte kan er een sneeuwtapijt van 15 à 20 centimeter ontstaan. Skiën is er vanwege de coronacrisis echter verboden, maar veel wandelaars zijn wel naar de Hoge Venen afgezakt.

De parking van Baraque Michel staat bomvol, zelfs de bermen langs de wegen staan vol auto’s. Wandelaars uit het hele land komen naar de Hoge Venen om er de sneeuw onder hun voeten te voelen. Intussen ligt er 10 centimeter sneeuw en de komende dagen wordt er nog meer verwacht.

Het toeristisch bureau vraagt om niet allemaal naar de Hoge Venen te komen en hoopt dat het grote aantal bezoekers wat gespreid wordt.

In Vlaanderen blijft de sneeuw voorlopig uit. Vanavond en vannacht wordt het meestal betrokken met lichte regen of motregen. Op het einde van de nacht wordt de regen intenser over het noordwesten van het land. De minima schommelen rond 0 of ­1 graad op de Ardense hoogten, 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee. Er waait een vrij krachtige en later soms krachtige wind uit zuidelijke richtingen. De rukwinden nemen toe van 60 km/uur ‘s avonds tot 70 à 80 km/uur in het oosten en 80 à 90 km/uur in het westen op het einde van de nacht. Vanaf 22 uur wordt de toegang tot tuinen, parken, bossen en parkeerplaatsen in het Brusselse Zoniënwoud verboden.

Morgen bepaalt een zeer actieve storing ons weer vanaf het westen. Het wordt betrokken met veel neerslag in de lage gebieden en het centrum van het land. In de Ardennen (wellicht boven 300 à 400 meter) verwachten we veel (natte) sneeuw. Over de zuidelijke flanken van het Ardense reliëf kan er een sneeuwlaag van 15 à 20 cm ontstaan, met door de forse wind ook gevaar voor extra sneeuwophopingen. De maxima liggen tussen 0 of +1 graad op de Ardense hoogten en 7 à 8 graden aan de kust. Er waait een overwegend krachtige of hier en daar zelfs zeer krachtige zuiden-­ tot zuidwestenwind met rukwinden van 80 tot 100 km/uur. In de namiddag neemt de wind in kracht af in het westen.

In de nacht van zondag op maandag valt er nog neerslag in het oosten van het land, maar wordt het snel droger in het westen en het centrum. Op de Ardense hoogten verwachten we nog perioden van smeltende sneeuw of sneeuw. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 3 of 4 graden in Vlaanderen. De wind neemt in kracht af vanaf het westen en krimpt geleidelijk naar het zuiden.

Maandag is het eerst zwaarbewolkt met kans op enkele lokale buien. In de loop van de dag bereikt een storing vanaf de Franse grens ons land. Er valt dan opnieuw sneeuw in de Ardennen en ook elders kan de neerslag tijdelijk een meer winters karakter aannemen. Ten noorden van Samber en Maas wordt het wisselend bewolkt en vaak droog, in de kustregio blijft een bui wel mogelijk. De maxima schommelen tussen 0 of +1 graad in de Ardennen en 4 of 5 graden in Vlaanderen.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms nog regen, korrelhagel of smeltende sneeuw. In de Ardennen valt er nog steeds sneeuw. De maxima liggen tussen 0 of ­1 graad op de Ardense hoogten en 4 of 5 graden in Vlaanderen. De wind wordt matig en aan de kust mogelijk vrij krachtig uit westelijke tot zuidwestelijke richtingen.

Woensdag wordt het waarschijnlijk droger met wel nog enkele lokale winterse buien. Enkele opklaringen en zwaarbewolkte perioden wisselen elkaar af. We krijgen maxima van ­1 graad in de Hoge Ardennen tot 5 graden aan zee. Er waait een matige zuidwestenwind. Vermits de minima rond of iets beneden het vriespunt liggen, is er gevaar voor ijsplekken.