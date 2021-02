Dik pak sneeuw zal niet voor ons land zijn

Het wordt vandaag zacht, met maxima die nog boven 10 graden uitkomen, met vooral in het zuidoosten kans op een lokale bui. Het weekend brengt neerslag, die tegen zondag een winters karakter zou kunnen krijgen, meldt het KMI. Wellicht ontsnappen we aan een dik pak sneeuw, maar Nederland krijgt er wel flink van langs. Volgende week volgen er een aantal dagen waarbij het kwik onder het vriespunt blijft.

Vandaag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In het begin van de ochtend is wat lichte regen mogelijk langs de grens met Nederland en in het zuidoosten, maar elders blijft het meestal droog.

In de namiddag is er nog kans op wat lichte regen in het zuidoosten van het land, terwijl elders een lokale bui niet uitgesloten is. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Ardennen en 10 of 11 graden in het centrum van het land. De zwakke tot matige zuidenwind draait naar het zuidwesten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgende nacht komen er meer wolken vanuit het zuidoosten met geleidelijk regen ten zuiden van Samber en Maas. Elders is het nog meestal droog. Er is kans op nevel en mistbanken. De minima liggen tussen 2 en 6 graden bij een zwakke en veranderlijke wind.

Weekend

Morgen schuift een nieuwe neerslagzone het land binnen van uit Frankrijk. In de meeste streken valt er regen. Tijdens de nacht van zaterdag op zondag kan de neerslag winters worden in het noorden van het land, als deze in contact komt met de koudere lucht van over Nederland. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden.

Zondag blijft de storing over onze streken slepen. Volgens de laatste kaarten valt er smeltende sneeuw of sneeuw in het noorden en het westen, maar nog steeds regen ten zuiden van Samber en Maas waar de zachte lucht nog tijdelijk blijft hangen. In het centrale deel van het land valt mogelijk aanvriezende regen. De maxima worden 's ochtends bereikt, nadien zal de temperatuur dalen. De waarden schommelen tussen 0 of -1 graad in het noorden en +5 graden in het zuiden.

Ook begin volgende week zou de kou nog blijven hangen, met maxima rond het vriespunt en mogelijk nog wat sneeuw of smeltende sneeuw.