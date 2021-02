Dik pak sneeuw zal niet voor ons land zijn, Nederland krijgt er wel flink van langs

Het wordt vandaag zacht, met maxima die nog boven 10 graden uitkomen, met vooral in het zuidoosten kans op een lokale bui. Het weekend brengt neerslag, die tegen zondag een winters karakter zou kunnen krijgen, meldt het KMI. Wellicht ontsnappen we aan een dik pak sneeuw, maar Nederland krijgt er wel flink van langs. Volgende week volgen er een aantal dagen waarbij het kwik onder het vriespunt blijft, zegt onze weerman Frank Duboccage.

Komend weekend nadert een stevige winteruithaal van Koning Winter. Dankzij een lagedrukgebied uit het Verenigd Koninkrijk en zeer koude luchtmassa’s boven Scandinavië moeten we ons in grote delen van de Benelux schrap zetten voor sneeuw, wind en zelfs ijzel.

“Weermodellen zijn op dit moment ronduit indrukwekkend en geven niet alleen sneeuw maar ook felle windstoten tot 100 kilometer per uur over het noordwesten van Nederland. Hierdoor zal in Nederland op sommige plaatsen sneeuwjacht ontstaan (in het Engels 'blizzard’, red.). Voor veel mensen zal dit op zondag resulteren in een heuse sneeuwstorm”, aldus weeranalist Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Veel sneeuw op weg naar Nederland

In de loop van zaterdagnamiddag trekt een neerslagzone vanuit Frankrijk richting België. De eerste neerslag valt onder de vorm van regen en transformeert richting de avondperiode naar smeltende sneeuw. Dit proces zal starten in het noorden van Vlaanderen en zich verder uitbreiden naar grote delen in Nederland. Tegelijkertijd neemt de wind ook in kracht toe wat reeds voor problemen kan zorgen in de nacht naar zondag.

Volgens NoodweerBenelux kan er op veel plaatsen in Nederland sneeuw vallen die aandikt tot 10 en lokaal zelfs 20 centimeter. “Sommige weermodellen laten nog hogere sneeuwhoeveelheden zien, maar dat is eerder koffiedik kijken op dit moment. Het is zeer belangrijk om de actuele weermodellen op te volgen en kijken hoe de situatie zich ontplooit in de loop van zaterdag”, zegt Roose.

Volledig scherm Een dik pak sneeuw voor Nederland volgen het Amerikaans weermodel. © NoodweerBenelux

De weerdienst verwacht dankzij de felle windstoten ook sneeuwophopingen waardoor het weg- en vliegverkeer sterk wordt vertraagd. “Wie in principe niet buiten moet zijn in Nederland op zondag kan het beter binnen gezellig knus maken”, signaleert NoodweerBenelux.

Kans op ijzel en sneeuw voor België

Ook in België moeten we winterse perikelen verwachten, al zijn de meeste weermodellen het over eens dat de meeste sneeuw valt in Nederland. “Het blijft echter opletten geblazen, want de nieuwste Europese weercomputer berekent de sneeuwval iets meer richting België. Waakzaamheid is dan ook steeds geboden”, aldus Roose.

Volg de sneeuwval live op de voet via de sneeuwradar

Volledig scherm Waarschuwingskaart actief voor de Benelux tussen zaterdagavond en zondag. De hoogste waarschuwingsfase is actief bij NoodweerBenelux door de combinatie van sneeuw, wind en ijzel. In België is de kans op veel sneeuw een stuk kleiner. © NoodweerBenelux

Het grootste probleem voor België is dat zachtere lucht vanuit Frankrijk komt opzetten. Bij negatieve temperaturen kan dat op grote schaal resulteren in flink wat ijzel die het verkeer ernstig zal beïnvloeden. “Het is de verwachting dat de winterprik ook zal aanhouden na het weekend met kans op matige tot strenge vorst tijdens de nachtperiode. Voorlopig is er van een zacht weertype geen sprake”, besluit de weerdienst.

VTM-weerman Frank Duboccage beaamt dit bij HLN Live. “We krijgen volgende week een paar ijsdagen. Dat wil zeggen dat de temperatuur niet boven het vriespunt zal uitkomen.” ‘s Nachts zakt het kwik zelfs tot -5 graden. “Er komt dus duidelijk een winterprik aan”, aldus Duboccage.

Verwachtingen

Vandaag is het nog gedeeltelijk tot zwaarbewolkt. In het begin van de ochtend is wat lichte regen mogelijk langs de grens met Nederland en in het zuidoosten, maar elders blijft het meestal droog.

In de namiddag is er kans op wat lichte regen in het zuidoosten van het land, terwijl elders een lokale bui niet uitgesloten is. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Ardennen en 10 of 11 graden in het centrum van het land. De zwakke tot matige zuidenwind draait naar het zuidwesten.

