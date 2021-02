Dik pak sneeuw op komst? “Zondagnamiddag kans op sneeuw in grote delen van Vlaanderen”

WeernieuwsLiefhebbers van sneeuw kunnen de komende dagen met spanning het weerbericht volgen. “Er is zeker sneeuw op komst”, zegt weerman Frank Duboccage. “De vraag is alleen waar.” Sommige weermodellen voorspellen tientallen centimeters op zondag of maandag. Dat kan in het noorden van Nederland zijn, maar ook bij ons in Vlaanderen. Vooral zondagnamiddag wordt het uitkijken naar sneeuw in grote delen van Vlaanderen.

In het weekend wordt het sowieso kouder. “Een actieve sneeuwzone nadert dit weekend vanuit Duitsland en lijkt te stagneren boven Nederland met bijzondere sneeuwhoeveelheden tot wel een halve meter sneeuw”, meldt Noodweerbenelux. “In België lijkt er tot op vandaag minder kans op sneeuw, maar ook dat moeten we strikt opvolgen doordat een verschuiving van de sneeuwzone enorme gevolgen heeft.”

Verschillende weermodellen voorspellen dat de sneeuwzone wellicht boven het noorden van Nederland terechtkomt. “In dat geval kan het zijn dat het bij ons helemaal niet sneeuwt”, zegt Frank Duboccage. Om in Vlaanderen wel sneeuw te hebben, moeten we twee keer geluk - of pech, zo u wil - hebben.

Quote De vraag is of de koude lucht net tot bij ons zal afzakken of niet Frank Duboccage, weerman VTM NIEUWS

Koude lucht én neerslag

Eerst en vooral moet het koud genoeg zijn. “Die koude lucht begint stilaan af te zakken vanuit Scandinavië”, zegt Duboccage. “Zaterdag begint het af te koelen, zondag zitten we op een grensvlak. Het is de vraag of die koude lucht net tot bij ons zal afzakken of niet.” Indien niet, dan zal het wellicht niet sneeuwen.

Daarnaast hangt het ervan af waar de neerslagzone juist terechtkomt. Sommige modellen zien die uitkomen boven het noorden van Nederland, andere voorspellen het zwaartepunt boven midden of zelfs het zuiden van Nederland. In dat geval is er ook in Vlaanderen sneeuw mogelijk. Hoeveel is niet duidelijk.

Als zowel de koude lucht als de neerslag tot bij ons in Vlaanderen afzakken, kan de sneeuw zelfs blijven liggen, zegt Duboccage. Maar hij benadrukt dat niets zeker is. Er zijn ook scenario’s die voorspellen dat de koude en neerslag niet tot boven Vlaanderen verschuiven.

Moeilijk te voorspellen

“Sneeuw valt in onze regio moeilijk te voorspellen”, verduidelijkt Duboccage. “Het is afwachten. Voor een weerman in Scandinavië is dat makkelijker. Als het daar koud genoeg is en er is neerslag op komst, dan weet je dat het gaat sneeuwen. Hier is de ondergrond vaak net niet koud genoeg, waardoor het van veel verschillende factoren kan afhangen.” Of er genoeg sneeuw zal vallen voor een sneeuwballengevecht, blijft dus afwachten.

Lees ook: