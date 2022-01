Delen van Midden-Oosten uitzonderlijk getroffen door zwaar winterweer

In Jeruzalem vielen woensdagavond de eerste sneeuwvlokken en donderdag zijn de straten van de oude stad gevuld met kinderen die zich tegoed doen aan winterpret. In grote delen van het land ligt tot 20 centimeter sneeuw. Veel scholen zijn donderdag gesloten.

Veel wegen in het noorden en het centrum van Israël zijn geblokkeerd door de sneeuw. Het openbaar vervoer ligt zo goed als stil. Winterploegen moeten uitrukken om sneeuw te ruimen en dat is volgens de politie uitzonderlijk.

Ook een deel van de Westelijke Jordaanoever is bedekt met sneeuw. Ook daar zijn de meeste scholen gesloten.

Ook in Jordanië heeft het woensdagavond en donderdagochtend zwaar gesneeuwd. Op sommige plaatsen ligt tot 30 centimeter sneeuw. Belangrijke wegen in de hoofdstad Amman zijn gesloten en de overheid raadt onnodige verplaatsingen af.