De zon is opnieuw van de partij, maar voor hoelang? Weerman David Dehenauw legt uit

Vulkaanuit­bar­sting op La Palma: al 5.500 mensen geëvacu­eerd, honderdtal huizen verwoest

20 september Op het Canarische eiland La Palma is een vulkaan in het gebied Cumbre Vieja aan het uitbarsten. Het is al van in 1971, dus vijftig jaar geleden, dat de vulkaan nog eens uitbarstte. Al zeker 5.500 mensen hebben hun huizen moeten verlaten, waaronder minstens 500 toeristen. Een honderdtal huizen is verwoest. Boven het eiland is een grote aswolk te zien. Het geluid is extreem luid. “Het lijkt op twintig vertrekkende gevechtsvliegtuigen”, getuigt een lokale gids.