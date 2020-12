De komende dagen worden grijs en wisselvallig, maar temperaturen blijven zacht

Weernieuws Alpen verwachten komende dagen flink pak sneeuw

30 november Skiën is voorlopig op de meeste plaatsen in de Alpen onmogelijk vanwege het coronavirus. Voorlopig ligt er ook nog niet veel sneeuw. Daar komt de komende dagen verandering in. “Voorlopig gaan de skigebieden nog niet open, maar toch is dit goed nieuws voor de basislaag, ook later in de winter”, zegt Lander Van Tricht van weerdienst NoodweerBenelux.