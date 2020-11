Dagrecord van 2 november verbroken: 19,1 graden opgetekend in Ukkel

Depressie nabij Denemarken brengt onstabiel weer: wisselval­lig met lokaal kans op donderslag

11 oktober Ons weer wordt bepaald door een depressie nabij Denemarken. Die voert onstabiele en van oorsprong polaire lucht naar onze streken. Daardoor is het zondag wisselvallig met soms opklaringen maar ook buien, eventueel lokaal met een donderslag. Vanochtend vroeg zijn er plaatselijke mistbanken mogelijk, vooral in de Ardennen en over het noordoosten van het land. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Laag-België. De matige westenwind ruimt naar het noordwesten. Aan zee is de wind vrij krachtig, aldus het KMI.