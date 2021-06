Dagje van buien en onweer, rukwinden tot 80 kilometer per uur mogelijk

Enorm rotsblok dondert weg op nét wanneer brommer passeert

13 juni In het Indiase Betalghat filmt iemand hoe hevige regenval rotsen, stenen en zand van een berg doet donderen. Op de beelden is te zien hoe een enorm rotsblok op de weg onderaan de helling tuimelt, nét wanneer een bromfietser passeert. Even lijkt het alsof het puin op de man is gevallen, maar als bij wonder blijkt hij ongedeerd.