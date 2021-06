Dag start zwaarbewolkt met regen, warm en nat weekend op komst

Het is vrijdagochtend over het westen zwaarbewolkt met regen. In de loop van de voormiddag breidt de neerslag zich uit naar het centrum, maar over het oosten is het lokaal nog vrij zonnig en blijft het droog. In de namiddag verwachten we over het westen en het centrum nog wat lichte regen. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het overwegend droog met soms enkele opklaringen. De maxima schommelen rond 18 graden aan de kust en in de Ardennen tot lokaal 22 graden in de streken met opklaringen. Er waait een matige zuidwestenwind, zegt het KMI.