Dag start zonnig, maar fris voor de tijd van het jaar

Wispeltu­rig weekeinde met maxima tot 9 graden

20 maart Zaterdagochtend zijn er vooral in de zuidwestelijke landshelft wolkenvelden, maar in de rest van België is het vaak lichtbewolkt. Overdag is het meestal zonnig met zo nu en dan enkele wolkenvelden. Op het einde van de namiddag neemt de bewolking toe over het noordwesten en het noorden. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in het centrum en het westen, zo verwacht het KMI.