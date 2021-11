Dag start met veel mist, later opnieuw buien

Vandaag start de dag in de meeste streken droog met mist die traag oplost. Het KMI waarschuwt vooral in Antwerpen, Limburg en Wallonië voor beperkt zicht. In de namiddag wordt het wisselend bewolkt met in meerdere streken buien en aan zee kans op een donderslag. De maxima variëren tussen 5 en 11 graden Celsius bij een matige wind, die aan zee vrij krachtig is.

De komende nacht wordt het meestal droog, maar aan zee blijft er kans op een bui. Plaatselijk wordt er opnieuw nevel, mist of laaghangende bewolking gevormd. De minima dalen naar waarden tussen 2 en 8 graden.

Vrijdag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De kans op buien is zeer beperkt, de grootste kans is voorbehouden voor het oosten van het land. In de voormiddag kan de lage bewolking en mist vrij hardnekkig zijn in de Ardennen. De maxima liggen tussen 5 en 12 graden. De wind waait matig uit het westen tot het noordwesten.

Zaterdag blijft het voornamelijk droog. Het wordt echter vrij bewolkt met maxima van 6 tot 13 graden. Er is sprake van een matige zuidwestenwind, die aan zee vrij krachtig is.

Zondag beïnvloedt een storing met perioden van regen of enkele buien ons weer. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het noordwesten met opklaringen. We halen maxima van 7 tot 12 graden.

Begin volgende week krijgen we droger weer met meer opklaringen en wat meer zon. De temperaturen zullen wel niet boven de 12 graden stijgen.