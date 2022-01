Dag start grijs met aanvriezende mist, overdag zwaarbewolkt met kans op motregen

Vanaf vanavond veel regen verwacht in Wallonië: “Waterover­last wordt niet uitgeslo­ten”

Vanaf vanmiddag tot morgenavond trekt een actieve storing over ons land met veel regen. “Vooral in de zuidelijke helft van ons land verwachten we tientallen liters regen per vierkante meter”, aldus VTM-weerman David Dehenauw. Morgenavond bereiken we de achterzijde van die storing en komt gevoelig koudere, onstabiele, polaire lucht onze richting uitgewaaid. Dat meldt het KMI.

3 januari